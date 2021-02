Covéa : un administrateur référent, haut fonctionnaire, proche du monde politique

Le groupe mutualiste d'assurance devrait prendre une nouvelle initiative pour répondre aux critiques de l'ACPR sur sa gouvernance. Et pour ce faire, Covéa devrait faire appel à une personnalité connue, haut fonctionnaire proche du monde politique

Covéa a engagé une série d’actions à la suite des critiques formulées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sur la gouvernance du groupe mutualiste, et notamment la « trop grande concentration des pouvoirs » entre les mains de son PDG, Thierry Derez. Et il s’apprête à franchir un nouveau pas dans ce domaine.

[...]