Covid-19 : Axa France accélère sa campagne de vaccination pour ses salariés

Axa France a reçu mercredi 26 mai dans son centre de médecine du travail installé dans son siège de Nanterre (Hauts-de-Seine) la visite de Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé auprès de la ministre du Travail. Le représentant du gouvernement était là pour marquer la seconde phase de la campagne de vaccination dans l’entreprise , comme la veille chez Naval Group à Brest (Finistère), pour la même opération de communication. L’assureur tricolore fait en effet partie, comme le constructeur naval, des 28 entreprises impliquées dans l’opération pilote de vaccination contre le Covid-19, qui vont recevoir au total 30 000 vaccins.

Connectez-vous pour lire la suite Cet article est réservé aux abonnés. Déjà abonné à l'Argus de l'assurance ? Je me connecte

Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la composition et la mise en page avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 1500, quand un peintre anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser un livre spécimen de polices de texte. Il n'a pas fait que survivre cinq siècles, mais s'est aussi adapté à la bureautique informatique, sans que son contenu n'en soit modifié. Il a été popularisé dans les années 1960 grâce à la vente de feuilles Letraset contenant des passages du Lorem Ipsum, et, plus récemment, par son inclusion dans des applications de mise en page de texte, comme Aldus PageMaker.

Abonnez-vous

Vous n'êtes pas encore abonné ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité