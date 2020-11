Covid-19, explosion à Beyrouth : une lourde facture pour SCOR

La facture est salée, mais SCOR résiste grâce à des fondamentaux solides et à une politique de provisionnement prudente. Le groupe de réassurance français, qui figure au quatrième rang mondial, a enregistré sur les neufs premiers mois de 2020 un résultat net en baisse de 66,3%, à 135 M€. En cause : les soubresauts de la crise économique, qui a engendré des dépréciations d'actifs, et le coût de la pandémie de Covid-19 auxquels s’ajoutent l’explosion survenue à Beyrouth en août et plusieurs catastrophes naturelles.

