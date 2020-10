Covid-19 : la solvabilité des assureurs à nouveau sous pression

L’ACPR a présenté un point d’étape sur l’impact de la crise. Les taux négatifs font baisser les ratios de solvabilité et remettent en cause le modèle existant de l’assurance vie.

Les taux bas coûtent plus cher au secteur de l’assurance que la pandémie de Covid-19. La crise a eu « un impact modéré sur les revenus et l’activité » ainsi qu’un « impact limité à court terme sur la solvabilité » du secteur, note l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans un point d’étape présenté ce mardi 13 octobre à la presse.

