Cyberassurance : les entreprises doivent améliorer leur hygiène informatique

De gauche à droite : Laure Zicry, head of Finex Cyber, Europe de l’Ouest, Willis Towers Watson, Eric Vautier, RSSI groupe ADP, Valéria Faure-Muntian, députée LREM et coprésidente du groupe d’études assurances à l’Assemblée Nationale et Philippe Cotelle, head of insurance risk management chez Airbus.

© Frédéric Dubessy