Dépendance : à l'heure de la cinquième branche

La création d’une cinquième branche de Sécurité sociale consacrée à la perte d’autonomie a déjà, à deux reprises, été entérinée dans la loi cette année. Alors qu’un projet de loi pour détailler les contours de cette branche est encore attendu pour 2021, les organismes d’assurance s’interrogent sur leur rôle. L’assurance dépendance manque d’attractivité sous sa forme actuelle et les assureurs explorent plusieurs pistes, s’orientant de plus en plus vers les services. Quant à Marie-Anne Montchamp, présidente de la CNSA, la future structure de tête de cette branche, elle souhaite redéfinir la contribution des assureurs à la politique de l’autonomie.