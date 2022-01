Digitalisation : les assureurs en quête de la bonne appli

Entrer dans la poche des assurés et les accompagner au quotidien, c’est le rêve de tous les assureurs ! Un rêve qu’ils ont voulu rendre réel en lançant des applications mobiles en parallèle ou en complément de leurs espaces clients en ligne. Avec plus ou moins de succès : si les assureurs et gestionnaires santé ont trouvé leur place dans l’écosystème mobile, les assureurs dommages ont encore du mal à créer la récurrence d’usage qui peut donner envie à un assuré de télécharger son appli.