Effet papillon

Avec la crise sanitaire, une partie de l’industrie française a redécouvert ce qu’elle n’avait plus connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale : les pénuries massives. Elles ont débuté depuis plus d’un an avec les semi-conducteurs, ces composants électroniques produits en Asie, qui équipent une multitude de biens du quotidien : voitures, ordinateurs ou téléphones [...]