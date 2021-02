Egalité femmes-hommes : les détails de l’accord signé par la branche assurance

L’assurance en ordre de marche pour lutter contre les discriminations et les inégalités entre hommes et femmes au sein des entreprises qui la composent ? C’est, en tout cas, l’objectif de l’accord signé en octobre 2020 par la Fédération française de l’assurance (FFA) et cinq organisations syndicales – CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO et UNSA – et qui doit être présenté en grande pompe, ce vendredi 12 février, en présence de la ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes Elisabeth Moreno. Si cet accord que l’Argus a consulté marque la volonté de la branche de l’assurance d’œuvrer pour davantage d’inclusion et de diversité, il se contente sur la plupart des thèmes de simples rappels de la loi en vigueur ou de recommandations. La CGT, qui a refusé de signer, déplore ainsi que les négociations n’aient pas abouti « à un accord normatif, prescriptif qui permette enfin d’atteindre l’égalité réelle » et pointe l’absence de mesures contraignantes. Revue de détails des principales mesures.

