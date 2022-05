Épargne retraite : la dynamique PER ne faiblit pas

Fin 2021, sur les 2,6 millions de titulaires d’un PER commercialisé par une entreprise d’assurance, 1,4 million étaient de nouveaux assurés, selon les chiffres de France Assureurs.

Après des débuts exceptionnels, le PER maintient le rythme. Lancé à l’automne 2019, le produit d’épargne retraite devrait notamment profiter de l’annonce d’une réforme des retraites.

« Spectaculaire ». Voilà comment, à l’automne dernier, Bruno Le Maire qualifiait le succès rencontré par le plan épargne retraite (PER) lancé deux ans plus tôt. Et le ministre de [...]