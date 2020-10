Épargne retraite : le PER, un an après

Lancé le 1er octobre 2019 dans le cadre de la loi Pacte, le Plan épargne retraite (PER) est un élément essentiel de la stratégie économique française pour flécher l’épargne longue vers les entreprises et convaincre les Français d’économiser en vue de leur retraite. Les assureurs misent gros sur ce produit, qui séduit les particuliers grâce à la nouvelle possibilité de sortie en capital, et les entreprises qui cherchent à simplifier leurs dispositifs.