Expérience client : comment l'UX design redessine les parcours digitaux

L’UX design va au-delà de la conception de l’interface : le designer se met à la place du client pour concevoir un parcours le plus fluide possible.

On les appelle UX designers. Ces experts repensent et simplifient la conception digitale pour l’adapter aux besoins et aux comportements de l’utilisateur, qu’il soit client final, collaborateur ou distributeur. Focus sur une discipline en pleine structuration.