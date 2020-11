Accord de branche : l'assurance s'engage pour l'emploi et la formation

L'ensemble des signataires (FFA, CFDT, CFE-CGC, Unsa, CFTC) ont présenté le nouvel accord GPEC via une visio-conférence, le 16 novembre dernier.

Afin de faire face aux mutations - économiques, sociétales et technologiques - auxquelles le secteur de l'assurance est aujourd'hui confronté, la branche entend renforcer, via un nouvel accord, le développement des compétences de ses salariés et l'attractivité de ses métiers.