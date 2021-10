Mutuelles : Eric Chenut élu président de la Mutualité française

L’assemblée générale de la Fédération nationale de la Mutualité française a élu, ce mardi 5 octobre, son nouveau président. Alors que deux candidats étaient en lice, une première depuis 1979, les délégués ont majoritairement accordé leurs suffrages à Eric Chenut. Le vice-président délégué de MGEN l’emporte avec 71,5% des voix contre 28,5% à Jean-François Furet-Coste, président de Solidarm.



Agé de 48 ans, Eric Chenut est engagé dans le mutualisme depuis sa jeunesse. Président fondateur de La mutuelle des étudiants (LMDE) en 2000, cet attaché d’administration de l’Etat, qui a perdu totalement la vision à 23 ans, a été très impliqué dans la vie militante, tout en grimpant les échelons au sein de la puissante Mutuelle générale de l’Education nationale. Il est aujourd’hui également vice-président délégué de Vyv 3.

Représenter la Mutualité dans sa diversité



« Je serai un président volontariste, soucieux de représenter le mouvement dans sa diversité, incarnant la plus-value de l’action mutualiste dans les territoires », déclarait fin septembre dans une interview à l’Argus de l’assurance, le candidat finalement victorieux. Dans la vidéo diffusée lors de l’assemblée générale, il avait également souhaité insister « sur l’enjeu d’ici au congrès de s’accorder sur notre raison d’être, sur ce qu’on apporte à la société et à nos adhérents ».« Cette clarification est cruciale » avait-il ajouté.

Eric Chenut succède à Thierry Beaudet qui ne se représentait pas pour un second mandat, dans la mesure où il a été élu au printemps à la présidence du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Il devrait être à Réavie, ce vendredi 8 octobre, aux côtés de Florence Lustman (FFA) et Denis Laplane (Ctip) pour la traditionnelle Tribune des présidents des fédérations professionnelles.



Victor Noiret et François Limoge