Présidentielle 2022 : la FFA change de nom et entre dans la campagne

La Fédération française de l’assurance change d’identité et veut peser dans les grands débats sociétaux. Son site internet flambant neuf héberge sa plateforme présidentielle centralisant toutes les propositions de la profession.

La Fédération française de l’assurance (FFA) prend un nouveau virage. La maison commune de l’assurance, née en 2016 du rapprochement de la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) et du GEMA (Groupement des entreprises mutualistes de l’assurance), met en place une nouvelle stratégie de communication plus offensive. « Nous avons sondé nos adhérents en 2020 : satisfaits de la FFA à 85%, ils ont toutefois souligné que nous devions être davantage présents dans le débat public et sociétal », rappelle à l'Argus sa présidente Florence Lustman.

[...]