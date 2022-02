Présidentielle 2022 : les fédérations de la banque et de l’assurance unies contre la réforme Blanquer

Détricoter la réforme du bac opérée en 2019 par le ministre Jean-Michel Blanquer : la question intéresse les candidats à la présidentielle… mais aussi les fédérations professionnelles de la banque, de l’assurance et de l’ingénierie qui souhaitent « promouvoir l’emploi qualifié en France », titre d’un livre blanc qu’elles ont présenté à la presse le 9 février. France Assureurs, la FBF et Syntec s’alarment ainsi de la faible présence des jeunes filles dans les filières scientifiques et techniques. Un biais dans l’orientation qui s’est encore aggravé depuis que les mathématiques ne sont plus qu’une option en classe de première. Or, la plupart des métiers de la banque et de l’assurance sont constitués d’ingénieurs et d’actuaires issus de ces filières. Sans compter les nouveaux besoins imposés par la transition numérique en termes de recrutement de data scientists, spécialistes de la cyber sécurité et de l’intelligence artificielle.

[...]