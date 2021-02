Respect du télétravail : la mise au point de l'assurance

C’est une remontrance, qui cinq jours après, suscite encore de la colère et de l’incompréhension dans le monde de l’assurance. Jeudi 4 février, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a indiqué que « le recours au télétravail s’érodait progressivement depuis fin novembre ». Dans son viseur : plusieurs secteurs dans lesquels « un relâchement plus prononcé du télétravail » était observé. « C’est le cas de la banque et de l’assurance », a alors précisé la ministre du Travail, indiquant que le travail à distance était « particulièrement en recul » entre novembre et décembre (-8 points, 43 % de télétravailleurs) dans ces branches.

[...]