Salaires minimaux de branche : Réouverture des négociations dans l'assurance

France Assureurs et les six organisations syndicales représentatives dans la branche de l'assurance se retrouvent pour parler - à nouveau - de la revalorisation des salaires minimaux.

Trois mois et demi après la signature par France Assureurs et deux organisations syndicales (CFE-CGC et Unsa) de trois accords sur les salaires minimaux des conventions collectives dans la branche des [...]