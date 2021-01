[Femmes dirigeantes] Comment ISC France développe le mentorat au féminin

L’association de femmes dirigeantes de l’assurance française vise à encourager l’accession des talents féminins aux plus hautes responsabilités par l’entraide et l’échange de bonnes pratiques. Entretien avec sa présidente Kadidja Sinz.

A l’occasion de sa série d’articles consacrée aux femmes dirigeantes, l’Argus met aujourd’hui l’accent sur l’association ISC France . Née en 2019 dans le giron de l’organisation londonienne The Insurance Supper Club , cette dernière a été fondée par des dirigeantes soucieuses de faire valoir leur diversité dans le secteur de l’assurance … et d’encourager d’autres femmes à suivre leurs traces. Avec un constat partagé : si les femmes sont encore trop peu nombreuses à occuper ces postes, c’est en raison du retard pris, en amont, dans l’émergence de viviers de talents féminins au sein des strates managériales.

Comment encourager l’accession des femmes aux plus hauts sommets de l’entreprise ? Sans attendre une politique de quotas, aujourd’hui appelée de ses vœux par le ministre de l’Economie Bruno Le Maire , les femmes dirigeantes ont développé depuis plusieurs années des réseaux d’entraide. Financi’elles, Parité Assurance ou encore Axielles oeuvrent ainsi pour fissurer peu à peu ce fameux « plafond de verre », invisible et pourtant bien réel, qui bloque encore les trajectoires féminines.

