Finir le Meccano

Tous ceux qui ont reçu un jour sous le sapin une belle et grande boîte Meccano © le savent : le montage exige du temps et de la patience. Il n’est pas rare de devoir dévisser et revisser avant que l’objet prenne forme. Le Meccano financier et industriel lancé en août 2018 par le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, afin de créer un grand bancassureur [...]