Flottes automobiles : n'assurer que le nécessaire

Télématique et numérique peinent à convaincre pour maîtriser la dérive des coûts de sinistres dans les flottes automobiles. Assureurs, courtiers et entreprises misent sur des solutions plus classiques.

Avant même la guerre en Ukraine et le retour de l’inflation, l’assurance des flottes était en net déséquilibre technique. Christian Danel, responsable flottes, maritime et transport chez MMA, évoque un « déséquilibre structurel, même si 2020 avait permis une amélioration du fait du Covid ». « Les tensions ne viennent pas de hausses massives de sinistralité, mais surtout de l’augmentation des coûts de réparation », renchérit Guillaume Le Cam, responsable flottes automobile chez Bessé. Et pour cause : l’indice de référence du SRA progresse à la hausse de 9,8 % sur douze mois.

Les assureurs et les courtiers se doivent d’agir, faute de ne plus pouvoir « jouer leur rôle », craint Christian Danel. Mais avec quels leviers ? « Les solutions sont d’abord au sein des entreprises », répond-il. Elles se posent de plus en plus de questions : a-t-on besoin d’autant de véhicules ? Faut-il accorder une voiture de fonction ? « La voiture de fonction était statutaire. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, elle n’est plus autant réclamée par les collaborateurs », constate Guillaume Le Cam. Et les arbitrages en matière d’assurance sont difficiles, car, au sein d’une entreprise, plusieurs services peuvent gérer les flottes. « Un département achats va d’abord chercher du prix, tandis qu’un département assurance va aussi chercher du service », explique Guillaume Le Cam.

Les chiffres Parc des flottes automobiles : 4,8 M de véhicules assurés en 2021 (+ 5 %)

Source : France assureurs, « étude statistique, les données clés de l’assurance française en 2021 »

4,8 M de véhicules assurés en 2021 (+ 5 %) Source : France assureurs, « étude statistique, les données clés de l’assurance française en 2021 » Cotisations : 2,5 Md€ en 2021 (+ 4,7 %)

2,5 Md€ en 2021 (+ 4,7 %) Ratio sinistres à primes : 86 % en 2019 (stable)

Moduler son assurance

Risk manager chez Idex, une entreprise de taille intermédiaire (environ 2 Md€ de chiffre d’affaires) spécialisée dans les services énergétiques et acteur de la transition énergétique, Patrick Lacroix affirme que « pour maîtriser le budget d’assurance, il n’y a pas trente-six solutions ». Président de la commission auto de l’Amrae, il conseille, pour les flottes de 300 ou 400 véhicules, de privilégier l’auto-assurance. « Ce ne serait pas très économique d’assurer en tous risques, car cela expose à des indemnisations très importantes et à un résultat technique qui serait déficitaire pour l’assureur. Vous pouvez choisir de ne pas couvrir une garantie, ou les dommages lorsque le conducteur de votre entreprise est responsable », poursuit Patrick Lacroix. Les arbitrages se font en fonction de l’impact potentiel d’un type de sinistre, comme la question de savoir s’il menace l’entreprise. Ce n’est pas le cas du bris de glace, que les entreprises peuvent choisir d’assumer elles-mêmes. « On peut aussi mettre en place des montages de conservation dommages ou de franchises en RC, dans lesquels le courtier ou l’assureur va puiser pour payer certains sinistres. Autre alternative, on ne paie pas 100 % de la prime, mais 80 %, par exemple, et on négocie avec l’assureur qu’à partir d’un certain seuil de S/P, on paie un rappel de prime », explique encore Patrick Lacroix.

Matthieu Carrigue, directeur du département flottes auto chez Verspieren, rejoint l’analyse de ce risk manager. « Quand nous constatons qu’une entreprise a pendant trois ou quatre ans de suite la même charge en bris de glace, à quoi bon la mettre dans l’assurance ? » Cette dernière retrouve sa vraie valeur en couvrant des sinistres d’intensité – un préjudice lourd indemnisé au titre de la RC peut s’élever à 1 M€ – plutôt que des sinistres de fréquence comme les bris de glace. Concernant ces derniers, Verspieren préconise l’auto-assurance à son client en lui proposant même de s’en occuper en gestion pour compte, les coûts de remplacement étant supportés par un fonds de gestion abondé par le client. Autre avantage de l’auto-assurance, une économie de taxes qui peut dépasser 30 % sur certaines garanties. Pour le reste, « les leviers de maîtrise des coûts sont assez classiques », affirme Laurence Lemerle, directrice technique automobile entreprises d’Axa France. Et ils sont à peu près les mêmes qu’en assurance des particuliers : l’orientation vers les garages partenaires, ou le recours aux pièces de réemploi. « La différence tient au fait que le recours à ces pièces se discute au moment de la souscription avec les entreprises et au moment du sinistre avec les particuliers », précise-t-elle.

La prévention est aussi souvent citée par les assureurs et les courtiers en tant que levier. Sur ce sujet, la plupart interviennent de manière indirecte. « Nous n’avons pas de préventeurs en interne, mais des experts qui jouent un rôle de conseil et recommandent des organismes de prévention. C’est aussi une question de budget. Ce serait trop coûteux d’intégrer des packages de services de prévention dans les contrats d’assurance », explique Matthieu Carrigue.

L’électrique fait débat L’impact de la montée en puissance des véhicules électriques sur la sinistralité, les coûts de réparation et donc ceux de l’assurance, fait débat. Chez Axa, Laurence Lemerle estime qu’« aucune tendance nette ne se dégage en matière de sinistralité des véhicules électriques ». De son côté, Christian Danel de MMA considère que l’évolution du parc « créera de nouveaux risques, comme on l’a vu avec les récents incendies de bus électriques ». Mais ces nouveaux risques couteront-ils plus cher ? « La réalité, c’est que les pièces de carrosserie et la peinture pèsent pour beaucoup dans l’addition. Ce qui aura le plus d’impact à l’avenir, c’est le développement des organes de sécurité et de la conduite autonome qui conjugués, vont réduire la sinistralité de manière importante », répond Guillaume le Cam, chez Bessé.

Responsabiliser les conducteurs

Quant aux outils d’aide à la conduite, comme les caméras et radars de recul, qui se développent, le moins que l’on puisse dire est qu’ils ne sont pas plébiscités en tant qu’outils de prévention. « Ils apportent du confort au conducteur, mais l’effet pervers est que celui-ci s’y habituera et sera moins vigilant. Et quand il y a un sinistre et que ces outils sont abîmés, la réparation coûte encore plus cher », constate Patrick Lacroix. Pour lui, le risque routier est plutôt « un axe de management » : pour tout accident 100 % responsable, le conducteur doit être convoqué par sa hiérarchie pour un entretien, où l’on « débanalise » l’événement. Il insiste aussi sur la formation : « Nous demandons à des préventeurs de venir dans nos agences pour sensibiliser nos salariés au risque routier et à l’écoconduite », poursuit Patrick Lacroix, en affirmant que les économies générées par la formation en ont largement dépassé les coûts.

Encourager la télématique et les véhicules électriques « Bénéficiez d’une réduction immédiate sur votre assurance auto en fonction des émissions de CO² de votre véhicule » : telle est la promesse de l’assurtech +Simple, qui ambitionne de se développer sur ce segment en proposant des réductions aux flottes de véhicules propres. Il va diffuser auprès du courtage une offre conçue par Kooalys, un néo-assureur lancé par l’incubateur interne d’Admiral (maison-mère de l’Olivier Assurance). « Nous nous focalisons sur les TPE/PME et les petites flottes de deux à vingt véhicules », indique son directeur général Anthony Jouannau. Il se défend de toute forme de greenwashing et affirme une volonté de partager des valeurs avec des clients qui ont une sensibilité écologique. Un positionnement qui se traduit par l’octroi d’une remise de 10% aux véhicules électriques. Autre exemple : celui de Zego, assurtech britannique spécialisée arrivée en France en 2020. « Nous avons lancé une offre d’assurance connectée qui s’appuie sur l’installation de boîtiers télématiques dans les véhicules de nos clients. Nous sommes l’un des rares acteurs sur le marché à coupler la proposition de valeur de la télématique et celle de l’assurance », explique son directeur général France Julien Carmona. Un couplage qui ne crée pas de « big brother », mais redonne selon lui du pouvoir aux clients : ceux-ci peuvent non seulement suivre leur sinistralité, mais aussi les comportements de conduite de manière à diminuer les risques et, in fine, maîtriser et réduire les primes.

Enfin, les outils numériques, comme la télématique embarquée, peinent à percer – même si une start-up en a fait son cheval de bataille. « La télématique n’est pas l’axe immédiat. Elle peut poser des problèmes d’acceptation des salariés. Nous préférons rester sur des schémas plus classiques », dit Laurence Lemerle. Idem pour le pay as you drive : « Il peut faire partie d’options sur l’assurance des flottes, mais ce n’est pas mis en avant », déclare Guillaume Le Cam. Encore une exception française, selon François Denis de Géotab (un leader des boîtiers télématiques) : « à la différence d’autres pays, la télématique n’apparaît pas comme une priorité pour réduire les primes d’assurance. Cela s’explique notamment par le fait que, grâce aux assureurs mutualistes, les primes sont parmi les plus faibles d’Europe, on y est moins écoutés que dans d’autres pays. »