Fonds ISR : l'assurance de plus en plus exigeante

Alors que les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont intégrés massivement dans les choix d’investissements, les assureurs se montrent de plus en plus exigeants vis-à-vis des sociétés de gestion. L’investissement socialement responsable n’étant pas normé, ils exigent de la transparence sur les pratiques : équipes, outils, méthodologies, culture… Les assureurs attendent aussi un accompagnement en matière de reporting pour faire face à l’accroissement des obligations réglementaires, en particulier sur le climat.