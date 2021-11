Gan Assurances : des services RH en surchauffe

ENQUETE - Depuis 2017, la filiale de Groupama a redressé ses comptes. En première ligne dans cette transformation, les services RH se disent aujourd’hui en souffrance. A tel point que les élus du CSE ont exercé leur droit d’alerte pour « danger grave et imminent ».

Une direction des ressources humaines en « état de crise ». C’est la conclusion des experts du cabinet Secafi dans un rapport rendu le 27 mai dernier. Agréée par le ministère du Travail, cette société a été mandatée par le CSE (Comité social et économique) de Gan Assurances pour étudier les conditions de travail des salariés de la direction des ressources humaines et de la communication. Face à ce qu’ils considèrent comme des risques psychosociaux aggravés, les élus de la filiale de Groupama ont décidé d’exercer leur droit d’alerte pour « danger grave et imminent » lors d’un CSE extraordinaire le 18 mars 2021. Une résolution votée, à l'époque, par les trois organisations syndicales (CFE-CGC, CGT, CFDT).

[...]