Gouvernance : l'ACPR défend la séparation des pouvoirs

L’Institut Français des Administrateurs s’est penché sur les spécificités du conseil d’administration dans le secteur de l’assurance. Pour l’ACPR, c’est l’occasion de rappeler une nouvelle fois son attachement à la séparation des pouvoirs et d'imaginer la création d'une cinquième fonction clé sous Solvabilité 2.

Profondément transformée par Solvabilité 2, la gouvernance des assureurs joue un rôle primordial à la fois – comme pour toute entreprise – dans la fixation des orientations stratégiques et le contrôle de sa gestion, mais aussi – et c’est plus spécifique – dans la surveillance des risques.

[...]