Grands risques : les risk managers confortés par la crise

Sous l’effet de la crise sanitaire et du durcissement du marché de l’assurance grands risques, l’influence des risk managers se renforce au sein des entreprises. Cellules de crise, plans de continuité et de reprise d’activité, prévention : tous ces aspects qu’ils maîtrisent deviennent cruciaux pour la protection du bilan des sociétés. Ces professionnels valorisent aussi leurs compétences en mettant en place des programmes d’assurance de plus en plus sophistiqués, impliquant notamment le recours aux captives.