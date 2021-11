AG2R La Mondiale : top départ pour la succession d’André Renaudin

Le divorce entre AG2R La Mondiale et Matmut en mai 2019 n’a pas seulement contrarié la volonté affichée par le directeur général du groupe paritaire, André Renaudin, de constituer un groupe d’assurance complet, couvrant l’assurance de personnes, l’épargne et le dommages. Il a également remis en cause sa succession qui devait être assurée par Nicolas Gomart, directeur général de la mutuelle de Rouen. Deux ans et demi plus tard, alors qu’André Renaudin devrait fêter ses 65 ans le 9 décembre prochain, les partenaires sociaux gestionnaires du groupe ont pris une décision majeure.

[...]