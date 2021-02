Comment AG2R La Mondiale entend répondre aux (vrais) besoins des séniors

Gwendal Perrin |

Aide aux aidants AG2R La Mondiale

© Yuri Arcurs Productions

Le groupe de protection sociale est le principal partenaire privé de la Silver Valley, un écosystème créé en 2013 regroupant administrations, associations et entreprises pour asseoir le développement de la "silver économie". Il entend capitaliser sur cette expérience pour répondre à un enjeu sociétal majeur et de plus en plus proche : l'augmentation du nombre des séniors et de leur poids [...]