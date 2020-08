Covid-19 : comment Malakoff Humanis prépare son retour au bureau

Argus de l'Assurance : Malakoff Humanis s'était préalablement doté d'un accord sur le télétravail. Que prévoyait-il dans ses grandes lignes ?

Emmanuel Copin (Malakoff Humanis) : L’accord télétravail commun aux ex-groupes Malakoff Médéric et Humanis conclu en 2019 a été, par principe, ouvert à l’ensemble des collaborateurs de Malakoff Humanis sur la base du volontariat, avec quatre critères d’éligibilité : activité télétravaillable, autonomie dans son poste, espace et équipement technique adaptés, fonctionnement et organisation de l’équipe compatibles avec le télétravail.

