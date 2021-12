Argus de l’innovation mutualiste et paritaire : les lauréats 2021

Les lauréats et remettants des Argus de l'innovation mutualiste et paritaire 2021

Les résultats des Argus de l’innovation mutualiste et paritaire ont été dévoilés, ce jeudi 2 décembre, à l’occasion de la conférence consacrée aux mutuelles.

Et à la fin, il n’en restera qu’un ! Pas d’ex-aequo pour l’édition 2021 des Argus de l’innovation mutualiste et paritaire, trophée qui entend distinguer les projets innovants présentés par les mutuelles et les [...]