Lourde amende pour un assureur santé et prévoyance

Attention aux mélanges des genres ! Les groupes de protection sociale et institutions de prévoyance qui gèrent à la fois des activités concurrentielles et non concurrentielles vont lire avec attention la sanction qui vient de toucher un des leurs. D’autant plus pour ceux qui interviennent plus précisément sur un champ professionnel. Mais la décision va aussi intéresser tous les assureurs soucieux de diversification.

Cet article est réservé aux abonnés L'Argus de l'assurance Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]