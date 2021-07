Protection sociale : Marie-Anne Clerc et Peggy Séjourné évoluent chez Malakoff Humanis

De gauche à droite : Marie-Anne Clerc et Peggy Séjourné prennent de nouvelles responsabilités au sein de Malakoff Humanis.

Le groupe de protection sociale annonce deux évolutions au sein de son comité exécutif en confiant de nouvelles responsabilités à Marie-Anne Clerc et Peggy Séjourné. Elles deviennent respectivement directrice des systèmes d’information et directrice des opérations d’assurance et de la relation client.