Prévoyance : Malakoff Humanis lance une nouvelle garantie

Le groupe de protection sociale annonce le lancement d’une nouvelle offre à destination des personnes souffrant d’affections de longue durée – soit un Français sur six.

Malakoff Humanis annonce, un peu plus d’un an après le premier confinement dû à la pandémie de la Covid-19, le lancement d’une offre de prévoyance destinée aux personnes souffrant d’affections de longue durée (ALD), « alors que la lutte contre la Covid-19 mobilise depuis un an toute l’attention – au détriment parfois des autres pathologies à risque » comme le souligne le groupe de protection sociale.

[...]