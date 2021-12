Impatience !

La fin 2021 se profile… et cet éditorial est le dernier de l’année avant la traditionnelle trêve hivernale de L’Argus (1). On aurait aimé clore cette année 2021 sous de meilleurs auspices que ceux d’une cinquième vague de Covid-19 et d’un variant Omicron. Conseil de Défense, plan Blanc dans les hôpitaux et nouveau protocole en entreprise ramènent à des temps que [...]