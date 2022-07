Incendies en Gironde : l’appel de Bercy aux assureurs

Géraldine Dauvergne |

Bercy demande aux assureurs de se mobiliser aux côtés des particuliers et des entreprises sinistrés. © Jan Amiss, Pixabay

France Assureurs a reçu une lettre des ministres Bruno Le Maire et Olivia Grégoire, appelant à « la plus grande mobilisation des assureurs » auprès des particuliers et des entreprises sinistrés par les incendies en Gironde.

Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances, et Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l’artisanat et du [...]