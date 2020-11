Industrie : Munich Re s’associe à Porsche pour encourager l’innovation

C’est un nouveau partenariat entre un leader de la réassurance mondiale et un constructeur automobile. Après Swiss Re qui a lancé une co-entreprise avec Daimler, c’est au tour de Munich Re de s’associer au constructeur de voitures de sport Porsche et sa filiale de conseil en gestion et informatique MHP. Baptisée la « FlexFactory », la co-entreprise est détenue à 50% par Munich Re, à 25% par Porsche et à 25% par MHP. Son objectif : proposer à l’industrie manufacturière un nouveau service d’accompagnement qui lui permettra de produire de manière plus flexible et plus rentable en petites séries.

[...]