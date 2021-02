Inondations dans le Sud-Ouest : ce que coûtera la tempête Justine

Pour la cinquième fois en un an, le village de Tartas (Landes), est inondé.

La première estimation des dommages causés par la tempête Justine, qui a touché la France et plus particulièrement le Sud-Ouest du pays ce week-end, laisse deviner un épisode d'intensité conséquente mais pour le moins typique des évènements météorologiques hivernaux.

Les premiers retours de déclarations de sinistres de la tempête Justine, qui a traversé le pays ce week-end, engendrant de fortes crues dans le Sud-Ouest, fait l'objet de premiers retours modestes. Loin du scénario catastrophe, au 4 février, le groupe Covéa, premier assureur dommages du pays, n'annonce que 1 493 sinistres garantis climatiques ou assimilés (36 en auto et 1 457 en incendies et risques divers) ouverts sur tout le territoire, toutes marques du groupe confondues (MMA, Maaf et GMF).

