Investissements : la Maif s’engage à sortir totalement du charbon d'ici 2030

Dans la lignée de la déclaration de la place de Paris pour une finance verte et durable, la mutuelle d’assurance adopte une stratégie climat ambitieuse.

C’est un engagement de place. En décembre 2017, la Fédération française de l’assurance a pris acte de la volonté de ses membres de ne plus financer, via leurs investissements, de nouvelles centrales à charbon. Le 2 juillet 2019, elle s’engageait, aux côtés d’autres fédérations professionnelles du secteur financier, à inciter ses membres à développer individuellement des stratégies de sortie du charbon. Un engagement essentiel pour lutter contre le réchauffement climatique. C’est dans cette démarche que s’inscrit la Maif, dont le conseil d’administration, composé de représentants de ses sociétaires et salariés, a décidé d’adopter une stratégie climat volontariste en phase avec l'objectif de l'accord de Paris.

[...]