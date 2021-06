Investissements : les assureurs augmentent leur soutien aux biotech

Les assureurs sont des investisseurs de long terme qui soutiennent l’économie française. Et ils sont au rendez-vous de la relance, tiennent-ils à rappeler. La preuve, encore, avec le soutien apporté par 15 adhérents de la Fédération française de l’assurance (FFA) au programme « Tibi », lancé il y a un an par le ministère de l’Economie et des Finances afin de soutenir les start-up de la French Tech. 3,2 Md€ ont ainsi été déjà investis par les assureurs, faisant d’eux « la pierre angulaire » de ce programme, a rappelé la présidente de la FFA Florence Lustman à l’occasion du bilan de cette initiative organisé ce 7 juin à Bercy.

