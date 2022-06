Jamais contents

Zar Amir Ebrahimi et François Villeroy de Galhau ont a priori peu de points communs. Le monde de l’assurance connaît bien le second, gouverneur de la Banque de France et, à ce titre, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), le régulateur du secteur. Mais les assureurs identifient sans doute moins la première, qui vient de décrocher le prix [...]