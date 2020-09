Jean-Paul Faugère (ACPR) : « L'ACPR n'est pas un gendarme distancié dans sa tour d'ivoire »

La supervision de l’assurance a changé de visage. Tout juste nommé vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Jean-Paul Faugère a accepté de revenir pour L’Argus sur sa conception de la fonction et les conséquences de la crise pour le secteur. Propos recueillis par Sébastien Acedo et François Limoge.