L'incontournable prévention

Le terme est tellement galvaudé que l’on hésite à l’utiliser… À force de brandir la prévention pour un oui ou pour un non, politiques, pro du marketing et communicants l’ont vidé de tout sens et réduit au rang de slogan. L’actualité de ce début d’octobre ramène pourtant cette prévention sur le devant de la scène, elle apporte par les catastrophes la preuve de son [...]