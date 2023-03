La disparition de François Chabal

« C’est avec une profonde tristesse que je vous informe du décès de François Chabal, hier après-midi. Pour la plupart d’entre nous, il était notre ami. Il nous manquera. » C’est par ces mots qu’Alain Chartier, directeur général du Groupe Léon Cogniet, a annoncé la disparition, le lundi 20 mars, de celui qui occupait désormais les fonctions de président de ce cabinet de conseil auprès des entreprises d’assurance qu’il avait fondé voilà vingt ans.

DSI chez VIA Assurances

Mais avant de devenir une figure bien connue du monde de l’assurance, François Chabal, diplômé de HEC et titulaire du Diplôme d’études comptables supérieures (DECS), avait commencé sa carrière dans le conseil chez Arthur Andersen à Chicago et à Paris. C’est au milieu des années 80 que cet amoureux de la voile change de cap en devenant DSI au sein de la compagnie VIA Assurances, qui appartient à la Compagnie de navigation mixte.

C’est chez cet assureur que Jean-François Lemoux l’a rencontré : « Cela a tout de suite bien accroché entre nous. C’était un homme chaleureux, curieux, doté d’une grande qualité d’écoute, pertinent dans ses analyses et propositions, et d’une grande fidélité en amitié et dans ses relations. » Et lorsque Jean-François Lemoux intégrera Groupama au début des années 2000, il ne manquera pas de faire appel à ce profil « atypique » Après plusieurs expériences professionnelles dont celles de DRH de Zurich, François Chabal est, en effet, revenu dans le conseil. Il a même décidé en 2003 de fonder Léon Cogniet Conseil.

Impliqué dans de nombreuses activités

Ce qui ne l’empêchera pas pour autant de s’impliquer dans de nombreuses activités. Président du Rotary Paris Ouest, François Chabal était notamment administrateur de l’Ecole supérieur d’assurance (ESA) et de l’association Escale (Blessés de guerre) ainsi que membre de l’UDAP, l’Union des directeurs de l’assurance et de la protection sociale. Il assistait d’ailleurs à la soirée débat du 26 septembre dernier. Dans cet emploi du temps très chargé, il trouva également le temps de contribuer à l'Argus de l'assurance.

L’Argus de l’assurance présente ses condoléances à son épouse, Florence, et à ses enfants. Les obsèques de François Chabal auront lieu le samedi 25 mars, à 10h00, à l’église Saint-Jacques du Haut Pas, située 252 rue Saint-Jacques, dans le 5ème arrondissement de Paris. La famille ne souhaite ni fleurs, ni couronnes, mais il est possible d’exprimer son soutien par un don à la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer).