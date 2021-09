La Fédération française de l’assurance met en place sa nouvelle organisation

La Fédération française de l’assurance (FFA) fait peau neuve. Afin de davantage s’ancrer dans le débat sociétal et de développer une communication plus proactive, la maison commune de l’assurance a mis en place un nouveau modèle opérationnel, comme l’expliquaient en exclusivité à l’Argus sa présidente Florence Lustman et son directeur général Franck Le Vallois, en juin dernier.

