La main tendue de la FFA aux adhérents qui ont claqué la porte

Le geste suffira-t-il à convaincre certains adhérents de regagner le giron de la Fédération française de l’assurance ? En pleine tempête créée par le Covid-19 et la polémique sur la prise en charge des pertes d’exploitation, la FFA a consenti à deux versements consécutifs au fonds de solidarité national pour les TPE/PME du ministère de l’Economie, soit un total de 600 M€ après impôt. Un abondement contraint que certains membres n’ont pas digéré : après le réassureur Munich Re, c’est SCOR qui avait annoncé avec fracas sa décision de quitter la fédération, comme nous le révélions au printemps dernier. Selon nos informations, la FFA a pris en compte le désaccord exprimé par ces réassureurs, et plus largement par une partie de ses membres.

