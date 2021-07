La transformation digitale au service de la croissance du modèle affinitaire

Le développement du marché de l’affinitaire est identifié comme l’un des principaux leviers de croissance de l’assurance. Il pèse d’ores et déjà près de 4 milliards d’euros et pourrait représenter, à l’horizon 2030, jusqu’à 30 % du marché global de l’assurance.

Pour y parvenir, les acteurs de l’assurance affinitaire ont, d’une part, tout intérêt à élargir l’éventail de leurs partenaires, actuellement constitué à 70 % de bancassureurs, 15 % de distributeurs et 15 % d’enseignes et opérateurs de téléphonie1. D’autre part, il devient indispensable d’inventer des garanties réellement innovantes dont le calibrage, les modalités de souscription et les process de gestion embarquent des flux et des échanges de données de plus en plus complexes.

Une plateforme ouverte

La qualité du système d’information et des outils de gestion sont donc déterminants. « Dans un appel d’offres, c’est un critère de choix aussi crucial que la qualité des garanties et le niveau de prix », constate Charles Verspieren, CEO de la direction des Particuliers, de l’Affinitaire et des spécialités et membre du Conseil d’administration de Verspieren. Pour accélérer sa croissance sur le marché de l’affinitaire, le groupe de courtage a conçu avec Salesforce Industries une plateforme de gestion ouverte et sécurisée, capable d’intégrer rapidement de nouveaux partenaires, de gérer des flux complexes et de réduire le time to market de ses nouvelles offres.

Ce projet de transformation a été accéléré par l’arrivée d’un nouveau partenaire affinitaire, ElectroDépôt, avec lequel Verspieren a conçu des garanties réellement innovantes couvrant tous les appareils électroménagers d’un même foyer, par exemple. La plateforme a été pensée comme la base de la transformation digitale de l’activité affinitaire : « C’est un core model qui pourra être utilisé pour chacun de nos futurs projets », commente Pascal Wronski, directeur de l'Organisation, des Systèmes d'Information et de la Data (DOSI) et CIO de Verspieren. Le groupe est, en outre, « engagé pour devenir une entreprise numérique du courtage, poursuit-il. Nous avons tracé une feuille de route digitale dont les enjeux sont partagés par l’ensemble des équipes. Ce projet est un accélérateur de cette stratégie. »

Résultats spectaculaires

La plateforme mobilise différentes solutions techniques : « Au-delà de la très classique brique CRM, elle comprend des briques de modélisation et de tarification des garanties d’assurance, de souscription, de facturation, de gestion des contrats, de gestion des sinistres… », détaille Vincent Fournier, directeur commercial Services financiers de Salesforce Industries, qui a accompagné ce projet. La plateforme est imbriquée dans le système d’information de Verspieren et connectée à son module de comptabilité. « Elle intègre également les modules de paiement et de signature électronique de Cofidis, le partenaire de Verspieren dans ce projet », souligne Vincent Fournier.

À ses yeux, ce projet est emblématique des transformations à l’œuvre dans le monde de l’assurance, avec des délais de mise en œuvre très courts (précisément, deux mois et une semaine), la possibilité de concilier l’industrialisation des process avec une personnalisation des offres et enfin, une architecture ouverte permettant d’intégrer de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux partenaires via des API. « La plateforme nous permet effectivement d’intégrer très facilement les flux et les process métiers de nos différents partenaires », commente Pascal Wronski.

Une chaîne de valeur globale

Les premiers résultats sont spectaculaires à double titre. Tout d’abord, sur le plan commercial : « En quelques jours seulement, nous avons dépassé nos objectifs de 10 %, avec de très bons retours en termes de satisfaction client », se félicite Charles Verspieren. Et, d’autre part, sur le plan technique : « Ce projet est une vraie réussite au regard de la mobilisation des équipes Métiers et IT », ajoute Pascal Wronski. « Il montre à quel point la transformation digitale est au cœur de la transformation de l’assurance », conclut Vincent Fournier en esquissant l’avenir de ce marché, « En développant des plateformes de services ou des places de marchés, les assureurs peuvent proposer une chaîne de valeur globale qui va au-delà de la seule garantie d’assurance. » Et qui, en définitive, constitue un relais de croissance pour l’ensemble de l’écosystème assurantiel.

Pour en savoir plus, visionnez le webinar « Verspieren conjugue innovation et conquête de nouveaux marchés »

Contenu proposé par Salesforce