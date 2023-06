Le monde de l’assurance rend hommage à Denis Kessler

Plusieurs personnalités de l’assurance et de la réassurance, et plus largement du monde de l’entreprise, ont réagi à la disparition, ce 9 juin, de Denis Kessler, PDG du réassureur Scor pendant plus de deux décennies et figure du monde économique. Diplômé d’HEC, agrégé de sciences sociales, cet économiste a également été directeur général et membre du Comité exécutif du groupe Axa, de 1997 à 1998.

« C’est avec une grande émotion que France Assureurs a appris le décès de Denis Kessler, a réagi dans un communiqué, la fédération. Président de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA) de 1990 à 1997 et de 1998 à 2002, il a marqué durablement la profession et les équipes de la Fédération notamment en engageant la modernisation de la structure fédérale et en construisant un dialogue social de qualité. Il fut également un dirigeant emblématique de notre secteur, à la tête de SCOR depuis plus de 20 ans. Sa disparition est douloureusement ressentie par tous ceux qui l’ont connu et qui ont apprécié son charisme et sa vision. Pédagogue aux multiples passions, Denis Kessler aimait prendre part au débat public, partager son savoir et défendre ses idées. Il aura marqué de son empreinte le secteur de l’assurance et de la réassurance. »

Une personnalité qui ne laissait pas indifférent

Adrien Couret, directeur général d’Aéma Groupe et président de l’association HEC Alumni, a rejoint le Conseil d’administration de Scor en novembre 2020. « C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris ce matin le départ de Denis Kessler, a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux. Il restera ce patron hors normes qui a redressé Scor pour en faire un champion mondial de la réassurance. Sa personnalité entière ne laissait pas indifférent, à l’image de tous ceux qui marquent leur époque. Je mesure aujourd’hui la chance d’avoir pu le rencontrer. J’adresse, au nom de la communauté HEC Paris toutes nos pensées de soutien à sa famille comme à ses proches. »

D’autres dirigeants de grandes compagnies d’assurance se sont rapidement exprimés. « Il était un grand dirigeant de notre secteur, qu’il a marqué de son empreinte, de ses convictions et de sa vision, et une figure emblématique du capitalisme français », a déclaré pour sa part Thomas Buberl, directeur général d'Axa, avant de préciser : « J’ai également une pensée pour l’ensemble des collaborateurs de Scor. » Pascal Demurger a lui aussi adressé ses condoléances à « l’ensemble de la communauté ». « Je chérissais mes discussions toujours passionnées avec cet esprit si vif et profond », a écrit le directeur général du groupe MAIF sur Twitter.

« Denis Kessler était un grand dirigeant, il avait une parole libre, il a passionnément aimé la vie des entreprises et a profondément marqué la vie économique de notre pays, écrit sur LinkedIn Bruno Angles, directeur général d’AG2R La Mondiale. Je suis très triste d'apprendre son décès et j'adresse mes condoléances les plus sincères à sa famille, ses proches et l'ensemble des collaborateurs de Scor. »

« J’ai appris le décès de Denis Kessler avec beaucoup d’émotion, écrit Thomas Saunier, directeur général de Malakoff Humanis. C'était un homme brillant, totalement engagé au service de Scor, de ses convictions et de sa vision du secteur. »

« Denis Kessler aura marqué son époque et le monde de l'assurance : passionné, visionnaire, tonitruant, infatigable... Je retiens notamment le redressement spectaculaire de Scor », a pour sa part fait savoir Thierry Martel, directeur général de Groupama.

Jean-Laurent Granier, PDG de Generali France a tenu, lui aussi, à saluer la mémoire de « l'un des professionnels les plus marquants et les plus charismatiques de notre secteur de l'assurance et de la réassurance mais aussi, au-delà l'une des figures de l'économie française.»

« Immense tristesse de perdre un patron iconique de notre industrie et plus que tout un homme brillantissime, aussi tranchant qu’attachant, a réagi Eric Maumy, président du groupe April. J’ai eu le privilège de voir Denis en tête à tête il y a quelques semaines et il était égal à lui-même, nourrissant une passion absolue pour son entreprise. Scor est un partenaire historique d’April et nous nous associons tous à la peine que les salariés et Scor doivent ressentir. »

Pierre Donnersberg, coprésident de Diot-Siaci, évoque « plus de trente années d'une fidélité professionnelle et amicale sans faille pour un dirigeant d'une grande intelligence et qui aura marqué notre secteur. »

Un Alsacien surdoué

« C’est avec une grande tristesse que nous avons appris ce matin le décès de Denis Kessler, ancien Président de l'Association des Professionnels de la Réassurance en France (APREF), a fait savoir l’organisation sur LinkedIn. Grand professionnel reconnu de la réassurance, Denis Kessler a été un soutien important et permanent de notre association depuis sa création. Nous lui rendons hommage au nom de l’ensemble des professionnels de la réassurance. »

Nicolas Gomart, directeur général du groupe Matmut, a fait part de sa « profonde tristesse », en évoquant la personnalité de Denis Kessler. « Un esprit brillant, un solide sens de l’humour aussi. L’homme du sauvetage de Scor, et de son développement ensuite pour en faire un réassureur mondial de tout premier plan. À titre personnel, j’ai toujours beaucoup apprécié les échanges que j’ai eu la chance d’avoir avec lui. »

L'ex directeur général d'AG2R La Mondiale, alsacien comme lui, rend un hommage plus personnel. « Parmi les maîtres auxquels je dois beaucoup, mes professeurs et mes patrons, Denis Kessler occupait une place particulière, écrit André Renaudin. Cet Alsacien surdoué, travailleur infatigable, toujours professeur, grand patron, ne laissait personne indifférent par sa personnalité, ses formules percutantes, ses analyses et ses synthèses dans un champ de réflexion considérable; en deux mots, il avait une vision et savait donner le cap. Je lui en exprime admiration et respect. Il nous quitte bien jeune ! À Claude, à ses enfants et à sa famille j’exprime toute mon émotion et m’associe à leur chagrin. »

Une figure marquante du monde économique

Membre de l'Académie des sciences morales et politiques, au sein de l'Institut de France, Denis Kessler était aussi une personnalité marquante du monde économique. Il a en effet présidé la commission économique du Conseil national du patronat français (CNPF), avant de devenir de 1998 à 2002, vice-président exécutif de l'organisation patronale, devenue Mouvement des entreprises de France (Medef). « J’apprends avec tristesse le décès de Denis Kessler, a écrit Bernard Spitz, président du pôle international et Europe du Medef, président de la FFSA de 2008 à 2016 et président de la Fédération française de l’assurance (FFA) de 2016 à 2019. Il aura marqué de son empreinte le monde de l’assurance et de la réassurance et grandement contribué à la diffusion de la science économique dans notre pays comme à la modernisation des rapports entre l’entreprise et la société. Son courage face à la maladie impose le respect. A ses amis et à sa famille j’adresse toutes mes condoléances. »

« Grande tristesse d'apprendre la disparition de Denis Kessler, a twitté Geoffroy Roux de Bezieux, président du Medef. Il fut l’un des inspirateurs du Medef, un esprit brillant, iconoclaste, souvent provocateur, et si attachant. » Présidente du Medef de 2005 à 2013, Laurence Parisot s’est dite « bouleversée d’apprendre la mort de Denis Kessler, un génie, tonitruant, brillantissime, parfois insupportable, créatif comme personne, et qui a apporté tant et tant d’idées aux entreprises et à l’économie de notre pays, notamment via son engagement au Medef ». « Très triste nouvelle que la disparition de notre ami Denis Kessler, a pour sa part déclaré Patrick Martin, président délégué et candidat à la présidence du Medef. Un homme d’une intelligence et d’une culture rares, qui avec Ernest-Antoine Seilliere avait porté sur les fonts baptismaux notre Medef avec vision et enthousiasme. Très fier d’avoir pu travailler avec lui ».