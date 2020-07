Les argus d’or 2020 : Entreprise citoyenne

E-PiC au service de la cité

Avec E-PiC, un écosystème de plateforme numérique santé et bien-être au service des territoires intelligents et du citoyen, Vyv s’est engagé dans un partenariat inédit pour un groupe mutualiste. Se positionnant davantage comme un fournisseur de technologies que comme un organisme d’assurance, Vyv s’est impliqué aux côtés de La Poste et de [...]