Les Journées du courtage ont 20 ans !

L’intuition de Jean-Pierre Zerba fut la bonne…, celle de faire se rencontrer en un seul et même lieu les « fournisseurs » et les « distributeurs » d’assurance. En 2002, les premières Journées du courtage s’ouvraient au Cnit de La Défense, avec un peu moins d’une centaine d’exposants et près de 3 000 visiteurs. Prometteur. L’année suivante, l’événement se délocalise au Palais des Congrès de Paris, porte Maillot, où il se tient toujours. La machine est lancée et ne s’arrêtera plus.

« Inévitables », comme le titrait L’Argus en 2005, les JDC sont devenues aujourd’hui incontournables pour qui ne veut pas manquer sa rentrée commerciale. Au point d’attirer plus de 10 000 visiteurs venus des quatre coins de l’Hexagone, et même de l’Outre-mer, soit près d’un courtier sur deux.

En vingt ans, les JDC ont été le témoin des grandes transformations du secteur – essor des courtiers grossistes, dématérialisation, avènement des extranets, percée des assurtech… – comme des grandes crises. En 2008, la 7e édition se tient en pleine tempête financière, une semaine à peine après le sauvetage de l’assureur nord-américain AIG. En 2020, c’est le Covid-19 qui joue les trouble-fêtes, imposant distanciation physique, masques et gel hydroalcoolique. Un coup de frein, non un coup d’arrêt.

Dans le contexte sanitaire de cette rentrée, les 20e JDC sont donc attendues par une profession soucieuse de renouer les contacts et de se tenir informée des dernières innovations produits, dans l’esprit des pionniers. « Qu’à terme, l’amélioration des relations entre fournisseurs et distributeurs, la richesse des débats et la réflexion commune des acteurs favorisent l’assuré, alors nous aurons rempli notre mission bien au-delà de nos espérances », confiait Jean-Pierre Zerba à La Lettre de l’assurance en 2003. Une vision qui, assurément, plane toujours au-dessus des JDC. Bon salon !