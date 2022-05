Mobilités : les Français plébiscitent l’usage du vélo

Benjamin Chabrier |

2 Français sur 3 déclarent avoir fait du vélo au moins une fois au cours des 12 derniers mois (soit 31,7 millions de personnes). © Pexels / Pixabay

Une étude d’AG2R La Mondiale et de l’Union Sport & Cycle montre que les Français sont de plus en plus favorables à l’usage du vélo, que ce soit dans la vie quotidienne ou pour le travail (vélotaf). Néanmoins, des freins subsistent.

Et si demain toute la France roulait à vélo ? Ce scénario ne semble pas si inimaginable si l’on en croit l’étude d’AG2R La Mondiale et de l’Union Sport & Cycle intitulée « Les Français et le vélo », dont les résultats ont été publiés le 12 mai. [...] [...]