Mollo sur les dividendes !

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) vient de réitérer sa mise en garde sur la distribution de dividendes. Attention, prévient le régulateur, la crise sanitaire et économique n’est certainement pas finie, les mois à venir restent très incertains et, par conséquent, les compagnies doivent demeurer très prudentes sur la rémunération de leurs [...]